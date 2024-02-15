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Корпорации массово уходят из Нигерии из-за валютного кризиса

Кризис на валютном рынке Нигерии толкает международный бизнес на выход из страны

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Allwell Ene/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Крупнейшие международные корпорации массово уходят из Нигерии на фоне валютного кризиса в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Речь идет о таких гигантах, как Procter&Gamble, GSK, Bayer, Sanofi и другие, уточняет издание.

Причиной исхода ТНК является резкая девальвация национальной валюты Нигерии — найры. За последние 8 лет она обесценилась на 86%. Это привело к нехватке долларов, которые компании используют для репатриации прибыли и оплаты импорта.

Из-за проблем с конвертацией прибыли в валюту крупнейшие производители товаров повседневного спроса закрывают свои предприятия в Нигерии. Так, в прошлом году свое производство свернула P&G. Ранее ушли Unilever, Nestle, Cadbury Nigeria и другие.

Помимо валютных проблем, компании сталкиваются с высокими налогами, коррупцией, преступностью. К тому же спрос в стране оказался ниже ожиданий из-за бедности населения. Все это делает Нигерию непривлекательной для ведения бизнеса.

Президент Нигерии Бола Тинубу пытается решить проблемы, чтобы остановить отток инвестиций. Однако пока предпринимаемые меры лишь усугубляют положение рядовых граждан и не приносят результата.

До этого Carlsberg попрощался с вложениями в Россию.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.

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