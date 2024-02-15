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Курс евро превысил 99 рублей впервые со 2 февраля

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей, доллар превысил 92 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Рубль в четверг ускорил падение к евро и доллару. Курс европейской валюты превысил 99 рублей впервые со 2 февраля. Американская валюта торгуется выше 92 рублей впервые с 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В 16:53 по московскому времени евро стоил 99,34 рубля (+1,04%), доллар — 92,11 рубля (+0,77%).

«Рубль сегодня, вероятно, снижается на фоне локальной коррекции на нефтяном рынке, а также из-за останавливающегося спроса на валюту, в том числе со стороны импортеров», — рассуждает в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Aндрeй Aлeксeeв.

В пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке, однако его итоги вряд ли значительно повлияют на динамику рубля в перспективе из-за отсутствия ожиданий по изменению монетарной политики, продолжил эксперт.

Поддержку российской валюте в конце февраля окажут экспортеры, которые нарастят продажи валютной выручки в преддверии налогового периода, считает Алексеев.

До этого посол России в США оценил расчеты в нацвалютах в рамках БРИКС.

Ранее Банк России призвал россиян адекватно оценивать риски, инвестируя в криптовалюту.

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