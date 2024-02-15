Инвестор Бьюрри сделал неожиданную ставку на китайские компании

Известный американский инвестор Майкл Бьюрри, который еще в 2005 году предсказал ипотечный кризис в США 2008 года, неожиданно решил вложиться в акции крупнейших технологических компаний Китая — Alibaba и JD.com.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы, поданные по форме 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам CША (SEC).

По данным последнего отчета хедж-фонда Scion Asset Management Бьюрри, его компания увеличила долю в Alibaba на 50%, а в JD.com — на 75% по итогам третьего финансового квартала 2023 года. Это произошло на фоне продолжающегося падения фондового рынка Китая.

С начала 2023 года бумаги Alibaba подешевели на 5%, а JD.com — почти на 20%. Иностранные инвесторы активно избавляются от китайских активов на фоне замедления экономики КНР. Однако Бьюрри пошел против тренда, увеличив позиции в крупнейших технологических компаниях.

В конце 2022 года инвестор уже покупал акции этих фирм, но затем закрыл позиции во втором квартале 2023 года. А теперь вновь нарастил вложения в китайские интернет-гиганты, проигнорировав негативные настроения инвесторов.

До этого стало известно, что экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию.

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