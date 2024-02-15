ГД приняла в первом чтении проект о новом пороге платежей за ЖКУ без идентификации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в четыре раза, до 60 тысяч рублей, предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не требующих идентификации. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас предельный размер платежа, который не требует идентификации клиента-физлица, составляет 15 тыс. руб. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, увеличивает этот порог до 60 тыс. руб. для платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги (включая оплату задолженностей и пеней).

Соответствующие правки вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как говорится в пояснительной записке, они направлены на оптимизацию регуляторной нагрузки на организации, которые совершают операции по оплате ЖКУ.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что повышение порога размера платежей за жилищно-коммунальные услуги без идентификации может быть разумной мерой. Она отметила, что это удобно для информационно-расчетных центров, а также избавит граждан от лишней волокиты.

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