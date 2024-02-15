Банк «Тинькофф» изменил логотип

Банк «Тинькофф» обновил логотип, избавившись от прежнего герба с единорогом. Новую эмблему представили в официальном Telegram-канале.

Вместо старого логотипа появилась черная буква «Т» на желтом фоне.

«Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это в нашем обновленном логотипе», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что TCS Group (головная структура Тинькофф банка) может завершить процесс смены кипрской юрисдикции на российскую до конца первого квартала 2024 года. Об этом сообщил председатель банка Станислав Близнюк. Решение о возврате к выплате дивидендов, по словам главы кредитной организации, будут принимать акционеры.

Накануне акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы в российский специальный административный район (САР). «Переезд» компании не предполагает изменений в структуре компании, а также не затрагивает ее активы и обязательства.

Ранее в Тинькофф Банке заявили о дефиците IT-кадров.