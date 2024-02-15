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Сбой на Мосбирже назвали редким инцидентом

Мосбиржа назвала сбой 13 февраля редкой технической ошибкой

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой. Об этом заявили в пресс-службе биржи, агентству РИА Новости.

Однако ни один производитель ПО не может дать 100% гарантии, что подобное не повторится, отметили представители Мосбиржи.

За последние два дня на Мосбирже дважды приостанавливали торги на фондовом рынке из-за сбоев в работе IT-систем.

До этого Московская биржа объяснила временную приостановку торгов на фондовом рынке из-за «аппаратной ошибки» сервера, произошедшей во вторник в 13:58 мск. Торги были возобновлены в 15:45 мск.

Последний инцидент произошел 14 февраля и был устранен в течение часа.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин выразил надежду на отсутствие повторных сбоев и подчеркнул контроль за кибербезопасностью Мосбиржи. Чистюхин отметил важность биржи и регулярные тесты ее систем для обеспечения непрерывной работы.

В конце декабря стало известно, что Мосбиржа подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.

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