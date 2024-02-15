Совет директоров Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса

Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил сделку по продаже своих российских активов за 475 млрд руб. Это следует из отчета «Яндекса», передает ТАСС.

«Сделку единогласно одобрил советом директоров Yandex N.V», — отметили в компании.

В рамках соглашения новой головной структурой «Яндекса» станет калининградское МКАО «Яндекс», а зарубежному бизнесу будут отданы стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.

Ранее стало известно, что компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не будет иметь права в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные бизнесам «Яндекса» сервисы по всему миру.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские власти положительно относятся к тому, что «Яндекс» продолжает работу в РФ, поскольку компания является передовой в области высоких технологий и предоставляет рабочие места талантливым людям.

Ранее стало известно, что российский «Яндекс» сохранит бизнесы и активы группы.