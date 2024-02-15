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В ФАС заявили о возбуждении дела против банка «ФК Открытие»

ФАС возбудила дело против банка «ФК Открытие» за нарушение в рекламе кредита

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Банк «Открытие»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против банка «ФК Открытие», выявив признаки нарушения федерального закона «О рекламе». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

В заявлении отмечается, что служба получила обращение от Банка России. Финансовый регулятор обратил внимание на нарушения в рекламе банка «ФК Открытие», которая касалась кредита и распространялась в сети. По данным Центрального банка РФ, в соответствующих материалах кредитная организация указала только привлекательную для клиентов процентную ставку и не стала добавлять иные условия займа.

«Таким образом потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — уточняется в публикации.

В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения ч. 3 ст. 28 и ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Если вина банка «ФК Открытие» будет доказана, организацию привлекут к административной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Ранее в РФ подложили увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов.

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