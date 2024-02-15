В ФАС заявили о возбуждении дела против банка «ФК Открытие»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против банка «ФК Открытие», выявив признаки нарушения федерального закона «О рекламе». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

В заявлении отмечается, что служба получила обращение от Банка России. Финансовый регулятор обратил внимание на нарушения в рекламе банка «ФК Открытие», которая касалась кредита и распространялась в сети. По данным Центрального банка РФ, в соответствующих материалах кредитная организация указала только привлекательную для клиентов процентную ставку и не стала добавлять иные условия займа.

«Таким образом потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — уточняется в публикации.

В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения ч. 3 ст. 28 и ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Если вина банка «ФК Открытие» будет доказана, организацию привлекут к административной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Ранее в РФ подложили увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов.