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Россияне стали чаще читать бумажные книги

«Ъ»: рынок бумажных книг в России за 2023 год вырос на 9%

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Shutterstock/Milan Ilic Photographer

Россияне стали больше читать бумажные книги. За 2023 год этот рынок вырос на 9% в денежном выражении, достигнув 87 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

В количественном выражении продажи бумажных книг за 12 месяцев увеличились на 3% и составили 231 млн штук.

При этом жители РФ начали чаще заказывать книги в интернет-магазинах. На маркетплейсы пришелся основной объем прироста рынка — +25% за год, до 45,7 млрд рублей. В сетевых магазинах продажи, напротив, сократились на 4-6%.

На этом фоне маркетплейсы обвинили в нарушении правил ценовой конкуренции. По словам главы Ассоциации книгораспространителей Светланы Зориной, скидки на товар в онлайн-магазинах часто превышают 20%, что не соответствует положению Налогового кодекса о допустимой разнице в стоимости.

Согласно прогнозам, темпы роста рынка бумажных книг в России в 2024 году замедлятся до 8% в денежном выражении и до 1% в количественном. Основная причина — падение спроса из-за общего замедления роста российской экономики.

Накануне сообщалось, что в России резко упали продажи книг Стивена Кинга.

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