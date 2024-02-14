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Цифровой рубль позволит бизнесу сэкономить

«Яков и партнеры»: бизнес сможет сэкономить на цифровом рубле 103 млрд в год

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Depositphotos

Потенциальная экономия для бизнеса от использования цифрового рубля в международных расчетах может составить от 15 до 103 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование о цифровом рубле, проведенном компанией «Яков и партнеры» совместно с Центральным университетом.

Эксперты посчитали, что такой эффект возможен при условии, что доля цифровой валюты во внешней торговле достигнет 1-5%.

Основная выгода будет получена за счет снижения комиссий по международным переводам. Как отмечается в исследовании, при использовании цифровых денег значительно уменьшаются издержки на конвертацию валют и трансграничные транзакции.

Другой фактор — сокращение времени на проведение платежей. Цифровой рубль позволит проводить прямые транзакции между странами, минуя множество посредников.

По оценкам аналитиков, 1-5% внешнеторгового оборота цифровой валютой возможно при условии интеграции с другими национальными цифровыми деньгами. В настоящее время к созданию таких валют уже приступили около 130 стран.

«В свете сокращения количества российских банков в системе SWIFT цифровой рубль может стать альтернативой для международных расчетов», — подчеркивается в исследовании.

До этого в Госдуме заявили о планах использовать цифровой рубль для международных расчетов.

Ранее спрос на IT-специалистов в России вырос почти в два раза.

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