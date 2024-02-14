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Товарооборот между Россией и Германией обвалился в 2023 году

FSO: экспорт немецких товаров в РФ сократился на 38,8% за год, до €8,9 млрд

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Денис Абрамов/РИА Новости

Товарооборот между ФРГ и Россией в 2023 году резко упал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического ведомства (Federal Statistical Office, FSO).

За год экспорт немецких товаров в Россию сократился на 38,8%, до €8,9 млрд. Импорт российских товаров в Германию рухнул на 90%, до €3,7 млрд.

В 2022 году импорт из РФ составлял €36,4 млрд. Эксперты объясняют такую динамику введением санкций против России из-за событий на Украине.

Из-за снижения торговли с РФ Украина впервые обогнала ее по объемам товарооборота с Германией. В сентябре 2023 года торговля Украины и ФРГ составила €840 млн против €810 млн у России.

До этого стало известно, что Россия является лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем в 2023 году. Директор первого департамента Азии Иван Желоховцев подчеркнул, что страна значительно превзошла основных партнеров КНР в этом показателе. Товарооборот между Россией и Китаем оценивается примерно в 20 трлн рублей или около 1,6 трлн юаней, причем более 90% расчетов осуществляется в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и КНР раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года.

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