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Компаниям – «спонсорам войны» запретят поставлять продукты ВСУ

На Украине запретят закупать продукты для ВСУ у компаний — «спонсоров войны»

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

На Украине перестанут закупать для нужд ВСУ продукты у компаний, внесенных в список «спонсоров войны». Об этом сообщило украинское издание «Лига».

Со ссылкой на слова представителя украинского государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца в публикации говорится, что с недавних пор для закупок продуктов, которые будут поставляться ВСУ, введен новый критерий – отсутствие в списке «спонсоров войны», который составляет Национальное агентство по противодействию коррупции.

Кроме того, к участию в торгах не будут допускаться поставщики, связанные с Россией или Белоруссией.

В украинский список «спонсоров войны» внесены, в том числе, всемирно известные компании: Nestle, PepsiCo, Mars, Subway, Philip Morris International, Japan Tobacco International и многие другие.

8 февраля Украина признала американскую компанию Allied Mineral Products «спонсором войны».

25 января Украина внесла в список «спонсоров войны» шведскую сварочную компанию ESAB.

Ранее PepsiCo решила отказаться от поддержки Украины в рекламе продуктов на ее территории.

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