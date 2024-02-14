Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился на 4,2 трлн рублей

2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств

close
100%
Пресс-служба Сбера

2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств — портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе банка.

Там уточнили, что количество клиентов со срочными счетами выросло на миллион человек.

«Кроме того, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%», — добавили в пресс-службе.

В декабре зампред правления банка Кирилл Царев завил, что объем вкладов физлиц в Сбербанке в 2023 году может превысить 22 трлн рублей. Он отметил, что доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самозанятые в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами