Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился на 4,2 трлн рублей

2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств — портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе банка.

Там уточнили, что количество клиентов со срочными счетами выросло на миллион человек.

«Кроме того, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%», — добавили в пресс-службе.

В декабре зампред правления банка Кирилл Царев завил, что объем вкладов физлиц в Сбербанке в 2023 году может превысить 22 трлн рублей. Он отметил, что доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%.

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