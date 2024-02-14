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Сбербанк 10 лет подряд занимает почти половину доли рынка вкладов

Сбербанк 10 лет подряд занимает около 45% доли рынка вкладов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов, общая доля в пассивах физлиц в последние 10 лет остается в диапазоне 43,7% – 45,8%, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Данная цифра рассчитывается раз в квартал.

«Новым продуктом «Накопительный счет» за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 млн клиентов», — уточнили в пресс-службе.

По данным статистики Агентства по страхованию вкладов, в прошлом году приток средств населения в Сбербанк оказался рекордным и составил 23,5%, депозиты граждан достигли 22,6 трлн рублей.

В декабре прошлого года шесть крупнейших российских банков уже подняли ставки по вкладам на фоне решения Центробанка — регулятор повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Ранее Сбер назвал число россиян, вступивших в программу долгосрочных сбережений.

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