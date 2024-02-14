Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РФ появится новая сеть алкомаркетов

«Лента» решила открыть сеть алкомаркетов «Вингараж»

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российская розничная сеть «Лента» планирует запустить собственную сеть алкомаркетов под названием «Вингараж» Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака для магазинов розничной торговли. Новые магазины компании будут специализироваться на алкогольной продукции, по типу существующей сети «Винлаб». Ретейлер уже ведет подбор персонала для «Вингаража», пишет издание.

До этого финансовый директор компании Андрей Спивак заявлял о возможности покупки готовой сети алкомаркетов. По данным СМИ, компания вела переговоры о приобретении сети «Градусы», однако стороны не смогли договориться о цене сделки.

Высокая маржинальность алкомаркетов привлекает на этот рынок новых игроков, несмотря на сложности с формированием ассортимента и масштабированием бизнеса. Ранее X5 Retail и «Магнит» запускали собственные сети, но впоследствии закрыли эти проекты.

До этого в Госдуме предложили повысить возраст для продажи алкоголя в России.

Ранее россияне выловили в море 160 литров виски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами