В РФ появится новая сеть алкомаркетов

Российская розничная сеть «Лента» планирует запустить собственную сеть алкомаркетов под названием «Вингараж» Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака для магазинов розничной торговли. Новые магазины компании будут специализироваться на алкогольной продукции, по типу существующей сети «Винлаб». Ретейлер уже ведет подбор персонала для «Вингаража», пишет издание.

До этого финансовый директор компании Андрей Спивак заявлял о возможности покупки готовой сети алкомаркетов. По данным СМИ, компания вела переговоры о приобретении сети «Градусы», однако стороны не смогли договориться о цене сделки.

Высокая маржинальность алкомаркетов привлекает на этот рынок новых игроков, несмотря на сложности с формированием ассортимента и масштабированием бизнеса. Ранее X5 Retail и «Магнит» запускали собственные сети, но впоследствии закрыли эти проекты.

До этого в Госдуме предложили повысить возраст для продажи алкоголя в России.

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