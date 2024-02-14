Банк «Траст» за пять лет провел сделок M&A более чем на 200 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» перевыполнил свою пятилетнюю «Стратегию 482» и совершил за пять лет сделок по слиянию и поглощению компаний (M&A) более чем на 200 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Крупнейшие сделки «Траста» в рамках стратегии компании за пять лет принесли более 94 млрд рублей, что более чем в 6 раз выше справедливой стоимости этих активов на момент начала работы с ними. В их числе «Интеко», «Ростагро», «Инга», «Экопэт», «Русское зерно», «Атакайцемент», уточнили в компании.

В 2022 году «Траст» приобрел компании, работу с которыми не предусматривала стратегия: банк «Точка», «Балтийский лизинг», «Кама». В 2023 году их продали совокупно за 82,4 млрд рублей, что в 1,8 раза выше справедливой стоимости на начало года. Эти средства не учитывались при исполнении стратегии.

По словам президента, председателя правления «Траста» Александра Соколова, банк непрофильных активов создал эффективную систему управления как проблемными предприятиями, так и стабильно работающими компаниями.

«Стоимость крупных дочерних компаний, переданных в рамках «Стратегии 482», и активов, приобретенных в 2022 году, в среднем выросла в три раза», — констатировал Соколов.

Также в банке сообщили, что в рамках пятилетнего стратегического плана «Траст» собрал 519 млрд рублей, что на 8% (37,5 млрд руб.) больше, чем предполагала стратегия сборов, утвержденная в 2019 году.

В портфеле остались активы, справедливая стоимость которых на начало 2024 года составляет 55 млрд рублей. С их учетом банк в 2,5 раза увеличил справедливую стоимость активов, переданных под управление: с 233 млрд до 574 млрд рублей.

«Банк непрофильных активов сохранил десятки предприятий и десятки тысяч рабочих мест. За пять лет группа «Траст» вернула в экономику страны порядка 650 млрд рублей», — сказал президент «Траста».

Соколов добавил, что прогнозная сумма сборов в рамках новой стратегии, которую банк планирует согласовать, составляет более 70 млрд рублей.