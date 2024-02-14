Мосбиржа объяснила причину остановки торгов на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены из-за ошибки на основном сервере площадки. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.

«Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на этот сервер был выполнен переход, когда устраняли нештатную ситуацию, возникшую 13 февраля.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были возобновлены в 11:35 мск.

До этого биржа сообщала о приостановке торгов на фондовом рынке в 10:36 мск.

Экономист Денис Перепелица предрек сильные колебания курса рубля в марте. Доллар будет стоить от 85 рублей до 92 рублей.

Он добавил, что покупка валюты ЦБ является психологическим фактором, так как объемы покупки составят менее двух десятых процента оборота валютной биржи.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.