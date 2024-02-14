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УК «Альфа-Капитал» подала иск к Euroclear

«Альфа-Капитал» подала иск на 248 млрд рублей к международному депозитарию

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Управляющая компания через суд потребует от международного депозитария разблокировать активы клиентов УК. Об этом заявила глава «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, иск подан в Арбитражный суд Москвы 14 февраля. В нем УК просит вернуть 248 млрд рублей — сумму замороженных Euroclear средств россиян, а также выплатить накопленные купоны и дивиденды.

«Мы пытались идти по пути подачи исков от физических лиц. Мы подали административную жалобу в (Евро) союз, но все это мы делаем и продолжим. А здесь у нас российский арбитраж города Москвы, куда мы идем и подаем иск против Euroclear. Вы правы, что здесь у всех, кто подает иски здесь, есть вопрос, чем и как обеспечить иск. Нет у Euroclear здесь офиса, то есть чего-то на что наши приставы могли обратить внимание. Это общая проблема по индустрии, мы видим, что сейчас странные вещи происходят в регуляторной политике, но мы считаем, что решение суда будет все равно положительным фактором», — подытожила Кривошеева.

В 2023 году рядом иностранных судов были одобрены иски частных инвесторов и банков по разблокировке их счетов в Euroclear.

Это этого стало известно, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

Ранее сообщалось о подготовке Центробанком исков по возврату международных резервов.

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