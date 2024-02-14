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ЦБ предлагает ввести период охлаждения для крупных кредитов в период их одобрения

Набиуллина: ЦБ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральный банк России в рамках борьбы с мошенниками предлагает внедрить так называемый период охлаждения при выдаче крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

«Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. По переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять», — сказала она.

Набиуллина предложила начать с 1 млн рублей, но при этом отметила, что сумму можно обсуждать.

«Срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но большое количество людей несет огромные затраты», — пояснила она.

Кроме того, в рамках борьбы с мошенничеством регулятор предлагает установить лимит на внесение наличных денежных средств банкоматах.

До этого Эльвира Набиуллина объяснила, почему инфляция в России замедляется.

Ранее экономист объяснил, является ли высокая ставка ЦБ решением проблемы с инфляцией.

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