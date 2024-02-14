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В России резко упал спрос на «вторичку»

«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье за год упал почти на треть

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Спрос на вторичное жилье в России относительно января 2023 года упал на 29%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Авито Недвижимости».

Самое большое снижение спроса произошло в Челябинске (-44%), Москве (-43%) и Саратове (-42%). Меньше всего ситуация на рынке «вторички» изменилась в Санкт-Петербурге (-7%).

Основная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья по сравнению с показателями годичной давности — дорогая ипотека, считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5% до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы, отметил он.

Предложение вторичных квартир за год также снизилось. Наибольшее сокращение зафиксировано в Казани (-36%), Москве (-29%) и Нижнем Новгороде (-36%). Между тем в Краснодаре и Новосибирске число доступных для приобретения квартир в старом фонде, напротив, увеличилось на 9% и 7% соответственно.

Падение предложения обусловлено тем, что владельцы многих ликвидных и небольших объектов начинают их сдавать вместо того, чтобы продавать, пояснил Еремкин.

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