США пригрозили банкам Турции, осуществляющим денежные переводы в Россию

США предупредили несколько частных банков Турции о необходимости тщательной проверки денежных переводов с Россией. Об этом сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.

«Доходит и до угрожающего тона», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Газета Ekonomim сообщала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Накануне РИА Новости сообщало, что в Турции эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) во избежание возможных рисков.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.