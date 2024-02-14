Численность пенсионеров в России сократилась на 700 тыс. человек

На начало 2024 года число пенсионеров, зарегистрированных в Соцфонде (СФР), составило 41,075 миллиона человек. За год число пенсионеров сократилось на 699,9 тысячи человек, или 1,7%, пишет РБК со ссылкой на данные фонда.

Произошло ускорение темпов сокращения численности пенсионеров в три раза по сравнению с 2022 годом, но оно не превысило показатели 2021 года, когда число пенсионеров сократилось на 970 тысяч человек.

Отмечается, что данные СФР не включают получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

До этого прогнозировался рост числа пенсионеров на 1,13 миллиона человек в 2023 году, до 42,9 миллиона, преимущественно за счет жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Но актуальные данные за 2023 год не учитывают новые территории.

В 2023 году был перерыв в назначении пенсий по старости в рамках пенсионной реформы. Никто не получал право выйти на пенсию по возрасту, за исключением тех, кто имел право на досрочную пенсию, например, многодетных матерей. В 2024 году пенсионный возраст составляет 58 лет для женщин, родившихся в 1966 году, и 63 года для мужчин, родившихся в 1961 году.

Основным фактором сокращения числа пенсионеров в 2023 году были получатели страховой пенсии по старости, самой многочисленной категории. Их число уменьшилось на 885,8 тысячи человек (33,38 миллиона по итогам года). Однако количество получателей других выплат, не зависящих от трудового стажа и пенсионных баллов, увеличилось. Например, число пенсионеров по инвалидности выросло на 91,7 тысячи человек, до 2,23 миллиона, получателей социальных пенсий — на 52,9 тысячи человек, до 3,41 миллиона и пенсий по потере кормильца — на 12,7 тысячи человек, до 1,44 миллиона.

В феврале Государственная дума России на пленарном заседании также аннулировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее в России предложили упростить выход на пенсию многодетным родителям.