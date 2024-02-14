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Стало известно, сколько средств Молдавия сэкономила на экспорте газа из РФ

Глава «Молдовагаза» Чебан: Кишинев сэкономил $553 млн на закупках у «Газпрома»

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Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила $553 млн на экспорте газа из РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В октябре 2021 года АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» подписали контракт на поставку природного газа в республику. При этом, по словам Чебана, договор был заверен молдавским Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Более того, в согласовании документа участвовали члены Наблюдательного совета компании. Также соглашение было одобрено общим Собранием акционеров «Молдовагаза», и предприятие может в любой момент предоставить соответствующие доказательства.

«В очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. <...> Экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила $553 млн», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что данные расчеты — это «не высшая математика». Для их понимания достаточно просто сравнить биржевую стоимость газа с той ценой, по которой топливо продает российская компания «Газпром».

Ранее в Молдавии анонсировали создание некоммерческой организации (НКО) по налаживанию отношений с РФ.

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