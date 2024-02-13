«Джермук груп» оценила возможность появления инородных веществ в минералке

Армянская «Джермук груп» прокомментировала возможность попадания в бутылки с минеральной водой инородных веществ. Заявление приводит ТАСС.

В заявлении отмечается, что в производстве минеральной воды компании уксус не используется.

«Попадание отравляющих веществ в отдельную бутылку исключено. Каждая партия минеральной воды «Джермук» проверяется на соответствие принятым в ЕАЭС физико-химическим и бактериологическим стандартам», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды. Во вторник, 13 февраля, Роспотребнадзор приостановил продажу партий воды «Джермук».

Также стало известно, что правоохранители совместно с представителями Роспотребнадзора проводят рейды по торговым точкам, чтобы приостановить реализацию минеральной данной воды.

Ранее в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.