Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Джермук груп» оценила возможность появления инородных веществ в минералке

«Джермук груп» опровергла возможность появления инородных веществ в минералке

close
100%
Depositphotos

Армянская «Джермук груп» прокомментировала возможность попадания в бутылки с минеральной водой инородных веществ. Заявление приводит ТАСС.

В заявлении отмечается, что в производстве минеральной воды компании уксус не используется.

«Попадание отравляющих веществ в отдельную бутылку исключено. Каждая партия минеральной воды «Джермук» проверяется на соответствие принятым в ЕАЭС физико-химическим и бактериологическим стандартам», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды. Во вторник, 13 февраля, Роспотребнадзор приостановил продажу партий воды «Джермук».

Также стало известно, что правоохранители совместно с представителями Роспотребнадзора проводят рейды по торговым точкам, чтобы приостановить реализацию минеральной данной воды.

Ранее в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами