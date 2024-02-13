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Рекордный отток средств с банковских счетов зафиксирован на Украине

В январе 2024 года с банковских счетов украинцы сняли более 27 млрд гривен

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Global Look Press

В январе 2024 года украинцы сняли со счетов 27,4 млрд гривен (около $700 млн), что является рекордом с начала спецоперации. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Это максимальный показатель оттока денег с банковских счетов с 24 февраля 2022 года. Для сравнения, в мае прошлого года объем снятых средств составил 987 млн гривен ($25 млн).

В целом депозиты физлиц на Украине сократились в январе на 2,5%. Также на 1,7% уменьшились депозиты юрлиц на $570 млн. Общий объем депозитов украинцев сейчас оценивается в 1,05 трлн гривен ($26 млрд).

Издание также отмечает, что украинцы стали более активно брать кредиты и увеличивать лимиты по кредитным картам для текущих расходов и жизненных нужд. Согласно отчету Нацбанка за январь 2024 года, кредитование физических лиц в банках увеличилось на 2,3%, что составило 4,9 млрд гривен ($128 млн), и общий кредитный портфель достиг 215,5 млрд гривен ($5,65 млрд).

До этого в Нацбанке Украины рассказали о мерах по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.

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