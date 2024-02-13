Нейросеть Сбера успешно сдала экзамен на врача

Нейросетевая модель GigaChat развивается очень быстро, осваивая все новые области знаний. Об этом заявил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Отмечается, что GigaChat сдал экзамен высшего медучреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Таким образом модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.

В Сбере уточнили, что ИИ банка на уровне выпускника медицинского вуза успешно прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медобразования НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Стандартный билет к устному экзамену содержит три ситуационные задачи — по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии — и 3–5 вопросов к ним. Также GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов, набрав 82% при пороге прохождения 70%.

«Хотелось бы отметить роль и поблагодарить сотрудников центра Алмазова, которые обеспечивают контроль за обучением модели и ее валидацию. Первый этап — сдача экзамена на врача — пройден», — отметил Жданов.

По его мнению, в будущем нейросеть может стать основой для создания помощника врача и пациента, а также обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека.

«Применение больших языковых моделей и их последователей станет одной из ключевых технологий для развития человекоцентричного здравоохранения», — добавил он.

По словам гендиректора центр Алмазова, президента Российского кардиологического общества Евгения Шляхто, проект по обучению большой языковой модели GigaChat медицинским знаниям стал для центра большим вызовом, в котором приняли участие несколько сотен преподавателей и научных сотрудников.

«Активно присоединились к работе ординаторы и студенты. Мы удовлетворены текущими результатами, и обучение модели будет продолжаться», — сказал он.

Шляхто подчеркнул, что совместно со Сбером уже запланирована линейка прикладных решений для медучреждений, пациентов и врачей на базе GigaChat. Их разработка начнется уже в этом году.