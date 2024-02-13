Эксперт оценил планы Австрии по отказу от российского газа

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович заявил, что австрийская компания OMV едва ли откажется от российского газа в ближайшие пару лет. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что решение властей Австрии о досрочном выходе из контрактов на поставку российского газа не означает, что компания OMV откажется от топлива уже сейчас. Он уточнил, что эти заявления необходимы для создания «правильного информационного фона».

«Чтобы общественность в Европе воспринимала Австрию <...> как страну, которая тоже торопится выходить из торговли с Россией», — отметил Митрахович.

До этого австрийская компания OMV заявляла, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, поэтому для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.