Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, как ипотека влияет на привлекательность партнера

Большинство россиян считают ипотеку знаком финансовой стабильности партнера

close
100%
Depositphotos

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. К таким выводам пришли специалисты СК «Росгосстрах» и банка ВТБ в ходе опроса ко Дню всех влюбленных. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Так считают 53% мужчин и 60% женщин, участвовавших в исследовании. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

Для половины мужчин финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, так как нельзя любить из-за денег. Женщины относятся к материальному благополучию серьезнее: 53% считают его важным фактором.

Для мужчин на первом месте доброта, красота, женственность и ум. Женщины ценят в партнере доброту, чувство юмора и ум.
54% мужчин заявили, что на первом свидании не будут интересоваться зарплатой девушки. Лишь 24% готовы обсудить этот вопрос. Среди женщин 46% считают такие разговоры неприличными.

В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов России.

До этого стало известно, что половина россиян сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина.

Ранее были названы 10 самых романтичных мест России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами