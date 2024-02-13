Россияне рассказали, как ипотека влияет на привлекательность партнера

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. К таким выводам пришли специалисты СК «Росгосстрах» и банка ВТБ в ходе опроса ко Дню всех влюбленных. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Так считают 53% мужчин и 60% женщин, участвовавших в исследовании. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

Для половины мужчин финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, так как нельзя любить из-за денег. Женщины относятся к материальному благополучию серьезнее: 53% считают его важным фактором.

Для мужчин на первом месте доброта, красота, женственность и ум. Женщины ценят в партнере доброту, чувство юмора и ум.

54% мужчин заявили, что на первом свидании не будут интересоваться зарплатой девушки. Лишь 24% готовы обсудить этот вопрос. Среди женщин 46% считают такие разговоры неприличными.

В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов России.

До этого стало известно, что половина россиян сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина.

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