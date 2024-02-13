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В Европе оценили «здоровье» российских банков

Les Echos: российские банки остаются в добром здравии, несмотря на санкции

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Спустя почти два года с момента начала СВО российский банковский сектор остается в добром здравии, невзирая на множественные санкции Запада, пишет французская газета Les Echos.

По итогам 2023 года банки России зафиксировали рекордную прибыль в размере около 3,3 трлн рублей. Это очередное подтверждение устойчивости российской экономики перед лицом американских и европейских санкций, пишет издание.

По мнению авторов статьи, российский банковский сектор демонстрируют рост благодаря двум факторам: ажиотажу на субсидируемые государством ипотечные кредиты и бумом на кредиты среди компаний в целях расширения внутреннего производства.

Также в Les Echos обратили внимание на действия Центробанка РФ. Принятые российским регулятором чрезвычайные меры спасли рубль от обвала, а страну — от промышленного коллапса, пишет издание.

Накануне в Европарламенте задумались о перспективах восстановления отношений с Россией.

Ранее в МИД рассказали о перспективах возвращения замороженных российских активов.

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