Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа заявила о приостановке торгов на фондовом рынке

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платформы.

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

До этого директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица говорил, что в марте возможны сильные колебания курса рубля — доллар будет стоить от 85 рублей до 92 рублей.

По его словам, покупка валюты ЦБ является психологическим фактором, так как объемы покупки составят менее двух десятых процента оборота валютной биржи.

Также главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил, что курс евро в марте 2024 года составит 96-100 рублей и будет стабильным в течение месяца.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами