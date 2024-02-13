Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платформы.

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

До этого директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица говорил, что в марте возможны сильные колебания курса рубля — доллар будет стоить от 85 рублей до 92 рублей.

По его словам, покупка валюты ЦБ является психологическим фактором, так как объемы покупки составят менее двух десятых процента оборота валютной биржи.

Также главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил, что курс евро в марте 2024 года составит 96-100 рублей и будет стабильным в течение месяца.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.