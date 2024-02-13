В РСТ рассказали о проблемах иностранных туристов с оплатой в РФ

Иностранные туристы чаще всего привозят в Россию наличную валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются кэшем. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Причина в том, что в России не работают карты международных платежных систем. Это одна из главных проблем, мешающих росту турпотока, считают эксперты.

По словам представителя минэкономразвития Никиты Кондратьева, на законодательном уровне утверждена схема безналичной оплаты для иностранцев в России. Теперь банкам предстоит создать для этого финансовый продукт.

По мнению советника банка «Мир привилегий» Юрия Мельникова, возможны 3 варианта решения проблемы с картами. Первый – выдача «Мир» через дружественный зарубежный банк. Второй – получение карты по прилете в российский аэропорт. Третий – использование электронных кошельков наподобие Apple Pay. Этот механизм уже действует для китайцев с Alipay и WeChat.

По словам главы комитета РСТ Сергея Войтовича, чаще всего туристы обменивают валюту на рубли по приезде и расплачиваются наличными. Внедрение виртуальных карт идет, и к сезону они заработают, считает эксперт. Пока такие карты выдаются только в «Шереметьево», а нужны и в «Домодедово».

Из зарубежных платежек в России пока действует только китайский WeChat, сообщил Войтович. Подавляющее большинство туристов по-прежнему расплачивается наличными, подтвердила представитель турфирмы «Фаворит» Анисия Якушева.

В начале февраля РСТ просило увеличить «сувенирный» лимит для въездных туристов.

Ранее экскурсионные туры в России резко подорожали.