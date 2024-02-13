Власти США хотят продать яхту, связанную с российским бизнесменом

Власти США хотят продать яхту Amadea, которую связывают с российским бизнесменом и членом Совета федерации Сулейманом Керимовым. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в месяц содержание яхты обходится в $600 тысяч. Из них $360 тысяч идут на оплату экипажа, еще $75 тысяч — на топливо и $165 тысяч — на техническое обслуживание. Кроме того, Минюст США оплатит в феврале ежегодный счет на страхование Amadea на $1,7 млн. В Вашингтоне считают, что общественность не должна оплачивать эти затраты, пока суд рассматривает вопрос о конфискации яхты.

Отмечается, что суду предстоит установить реального владельца яхты. В Вашингтоне утверждают, что им является российский бизнесмен Керимов. При этом бывший глава российской нефтедобывающей компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов заявляет, что фактическим владельцем яхты является он.

До этого портал 9News сообщал, что якобы принадлежащая российскому сенатору Сулейману Керимову яхта Amadea вошла в порт Гонолулу (штат Гавайи, США) под американским флагом.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.