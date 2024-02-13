ФАС обнаружила картель охранников школ во Владивостоке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает восемь охранных фирм Владивостока в картельном сговоре вокруг охраны школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского управления ФАС.

По данным агентства, администрация города организовала 25 открытых конкурсов на оказание услуг по охране школ и других муниципальных образовательных учреждений.

«В конкурсах приняли участие восемь одних и тех же частных охранных организаций. Каждая из них подавала только по одной заявке на каждую конкурентную процедуру. Таким образом, муниципальные контракты были заключены с единственными поставщиками в отсутствие конкуренции», — заявили в ФАС.

Поводом для возбуждения дела стали материалы прокуратуры — по ее данным, общая сумма заключенных контрактов составила 309,9 млн рублей. ФАС возбудило в отношении участников конкурса дело по статье «О защите конкуренции».

До этого ФАС выявила картельный сговор производителей стройматериалов.

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