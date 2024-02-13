За 2023 год продажи билетов на Яндексе Афише выросли на 71%

В 2023 году Яндекс Афиша продала 17,6 млн билетов, что на 71% больше, чем годом ранее. Пресс-служба сервиса отмечает, что основную часть билетов (11,8 млн) Яндекс Афиша продала напрямую пользователям на своих ресурсах — сайте и мобильном приложении, а также на сервисах Яндекса.

Согласно данным, жители России активно приобретали билеты на самые разные развлечения – 30,3% проданных на Яндекс Афише билетов были билеты в кино, 29,5% — на концерты, 20,7% — в театры, 5,7% — на стендапы.

Оставшиеся 13,8% приходятся на выставки, елки, катки, спортивные мероприятия и другие категории.

Представители сервиса также заявили об увеличении количества событий, представленных на витрине Яндекс Афиши. В 2023 году их число составило 71 240 (без учета кино), что на 40% больше, чем годом ранее. Их география тоже расширилась: эти спектакли, выставки и другие события представлены в 527 городах России. Относительно 2022 года сервис увеличил свое присутствие в регионах на 14%.

Кроме того, жители России стали выбирать более дорогие развлечения: средний чек за заказ (может включать в себя несколько билетов) на мероприятия за исключением кино составил 3 268 руб., что на 21% больше, чем годом ранее. При этом цена на билеты в кино практически не изменилась: в этом сегменте средний чек составил 734 руб., а годом ранее — 721 рубль.

Директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили констатировал, что в прошедшем году спрос россиян на оффлайн-развлечения продолжил рост после замедления, начавшегося еще с пандемии.

«Значимо выросла концертная индустрия, появились новые форматы развлечений, например, выставки с элементами иммерсивности и диджитальности. Новую жизнь обретают мюзиклы и цирковые представления, бурно развивается стендап», — сообщил топ-менеджер компании.