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Индия сохраняет интерес к участию в проекте «Сахалин-2»

В Индии заявили о готовности участвовать в проекте «Сахалин-2»

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Правительство Индии сохраняет интерес к участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил ТАСС секретарь министерства нефти и природного газа республики Панкадж Джейн.

«Мы продолжаем рассматривать возможности инвестирования в Россию с точки зрения нефтяных и газовых активов. Мы всегда открыты для переговоров и участия в «Сахалине-2» или другом проекте, если условия устроят нас» — подчеркнул собеседник издания.

По словам Джейна, участие Индии в «Сахалине-2» обсуждалось еще до того, как НОВАТЭК стал претендовать на долю в проекте.

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюз освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен. Решение действует до 28 июня 2024 года. Снятие ограничений потребовалось для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

В результате Япония в декабре нарастила закупки российского СПГ до рекордных объемов.

Ранее стало известно, когда заработает газовый хаб в Турции.

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