Аналитик спрогнозировал курс евро в марте

Курс евро в марте 2024 года составит 96-100 рублей и будет стабильным в течение месяца. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль (или доллар-рубль), и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке. Европейская экономика продолжает стагнировать, темпы экономического роста в Европе колеблются около нуля», — пояснил эксперт.

По его словам, Федрезверв США, и Европейский центробанк собираются начать цикл снижения процентных ставок в середине этого года, поэтому наблюдается умеренное ослабление курса евро к доллару (и юаню) в последние месяцы.

«Поддержку курсу рубля к евро будут оказывать обязательная продажа валютной выручки в России для крупнейших экспортеров, сезонно пониженный спрос на валюту -— для закупки импорта, погашения внешнего долга, оттока капитала. Также в пользу рубля останутся продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие процентные ставки. Банк России на заседаниях 16 февраля и 22 марта сохранит ключевую ставку на уровне 16%», — уточнил аналитик.

Он добавил, что негативные факторы для курса рубля — геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика.

Васильев допустил постепенное ослабление курса рубля, поэтому считает разумным держать в портфеле валютные активы. По словам аналитика, евро в первую очередь подойдут тем инвесторам, которые имеют связи с Европой (личные, туристические, бизнес). В свои прогнозы на 2024 год эксперт закладывает средний курс евро на уровне 105 рублей. В первом квартале евро будет стоить 99 рублей, в четвертом — 109 рублей.

По данным Мосбиржи на 9:18 мск, евро торгуется на уровне 98,2 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника, европейская валюта подешевела на 10 копеек.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин для «Газеты.Ru» оценил влияние интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.