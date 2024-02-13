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Россиянка в суде Нью-Йорка призналась в отправке военной техники в РФ

Минюст США: россиянка призналась, что отправляла комплектующие ракет и БПЛА в РФ

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Andrew Harnik/AP

Гражданка России и Канады Кристина Пузырева в суде Нью-Йорка признала вину в сговоре с целью отмывания средств, полученных от отправки подсанкционным российским предприятиям комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых ракетных комплексов и других видов вооружений. Об этом сообщило министерство юстиции США, передает ТАСС.

По данным ведомства, поставки осуществлялись «в нарушение норм экспортного контроля и санкций», а экспортируемые комплектующие «были впоследствии обнаружены на поле боя на Украине». Уточняется, что россиянке может грозить до 20 лет тюремного заключения.

В январе Соединенные Штаты внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список, связанный с кибербезопасностью.

До этого министерство юстиции США сообщало, что гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами (штат Флорида), признался в закупке металлов у бизнесмена, который находился под американскими санкциями.

В сентябре прошлого года Европейский союз прoдлил до 15 марта 2024 года индивидуальные сaнкции в отношении России. Персональные санкции против почти 1,8 тыс. граждан России и организаций введены с 2014 года. Ограничительные меры предусматривают запреты на поездки физических лиц в страны ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств физическим и юридическим лицам из перечня.

Ранее США расширили список санкций против РФ.

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