В США снизился дефицит бюджета

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в январе 2024 года уменьшился до $21,93 млрд с $129 млрд в декабре. Это следует из отчета министерства финансов США, передает «Коммерсантъ».

Государственные расходы страны в январе возросли на 2,7% в годовом выражении, составив $499,25 млрд. Больше всего в январе было затрачено на социальное обеспечение — $121 млрд. На оборону направили $60 млрд.

8 февраля начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что США нужно «затянуть пояса», чтобы выбраться из долговой спирали.

3 февраля газета The New York Times писала, что экономика США растет быстрее европейских стран, что обусловлено «сочетанием удачи и здравомыслия».

До этого Bloomberg сообщал, что Соединенным Штатам вскоре придется тратить больше средств на выплату процентов по национальному долгу в $34 трлн, чем на национальную оборону.

Ранее сообщалось, что США могут провести реструктуризацию госдолга.