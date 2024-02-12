Стоимость биткойна превысила $50 тыс. впервые с декабря 2021 года

Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 3,83%, до $50,062 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Такие данные зафиксировали на 20:19 мск. Но уже через восемь минут первая криптовалюта замедлила рост до $49,7258 тыс. (+3,49%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $50 тыс. 27 декабря 2021 года.

До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил $48,9 тыс. Пиковую отметку криптовалюта достигла 11 января — $49 тысяч.

Накануне роста аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

Тем временем в Центробанке России сочли главным разочарованием 2023 года недостаточное продвижение в создании правового регулирования цифровых валют и цифровых прав.

Ранее СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами.