В январе грузооборот морских портов России упал

В январе 2024 года грузооборот морских портов России сократился на 6,2%, составив 71 млн тонн. Об этом со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что перевалка сухих грузов сократилась на 5,8% (до 32,8 млн тонн), наливных — на 6,5% (до 38,2 млн тонн).

Показатели морских портов Арктического бассейна сократились на 5,4% до 7,8 млн тонн.

В Балтийском бассейне грузооборот снизился на 4,3%, до 21,6 млн тонн.

Азовско-Черноморские порты сократили перевалку грузов на 7,1%, до 24 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна сократился на 9,1%, до 16,9 млн тонн.

Прирост показателей отмечен лишь в портах Каспийского бассейна, где грузооборот вырос в 1,6 раза — до 0,7 млн тонн.

16 января стало известно, что грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 года вырос на 5%.

Ранее в «Русагротрансе» заявили о рекордном экспорте зерна.