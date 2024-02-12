Альфа-Банк запустил бота для онлайн-торговли

Альфа-Банк запустил бота в Telegram для работы в сфере e-com, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что в его работе применяется искусственный интеллект.

Как уточнили в банке, бот способен автоматизировать рутинные процессы предпринимателей для продажи товаров и услуг в интернете.

Руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева подчеркнула, что мир бизнеса стал непохожим на себя десять лет назад. По ее мнению, продажи онлайн стали его неотъемлемой частью.

«Мы знаем, как много ресурсов требуется для обеспечения непрерывных и качественных процессов в любом деле. Поэтому создали уникальный сервис на базе нейросетей, который поможет предпринимателям на любом этапе развития выйти на новый уровень», — рассказала она.

По ее словам, функции бота помогут предпринимателям экономить время на стратегию и продвижение. Так, например, бизнес-бот Альфа eCom поможет в составлении контент-плана для социальных сетей, который будет разделен на темы для публикаций.

Кроме того, бот способен написать рекламный пост и описание товара, а также сгенерировать дружелюбный отзыв. При этом он имеет голосовое управление.