Стало известно, когда в России ждать дефицита бананов

В ближайшее время россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора, на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей, действующее с 6 февраля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков.

По словам Князькова, ощутимая нехватка бананов начнется примерно через месяц. Это связано с тем, что ранее отправленные партии ещё успеют дойти до российских магазинов.

Однако полностью остаться без привычных фруктов россиянам не придется. Уже налажен частичный импорт бананов из Индии, хотя пока существуют логистические трудности. Кроме того, ведутся переговоры с Эквадором о возобновлении поставок.

По мнению Князькова, временную нехватку можно компенсировать за счет выращивания бананов в России. Успешные опыты по акклиматизации тропических

растений уже проводились в Краснодарском крае.

Вместе с тем эксперт рекомендует россиянам больше употреблять сезонные фрукты и овощи отечественного производства. По его словам, они полезнее импортных аналогов, поскольку растут в привычных условиях и не нуждаются в консервации.

«Покупая сезонные фрукты и овощи, потребитель обезопасит себя от рисков испорченной продукции. Особенно полезно приобретать продукты напрямую у фермеров», — подчеркнул Князьков.

По оценкам эксперта, если дефицит бананов сохранится, россияне начнут больше покупать другие плоды – яблоки, цитрусовые, огурцы и помидоры.

До этого экономист рассказала, когда снизятся цены на бананы в России.

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