Эксперты ожидают перехода банковских мошенников на более изощренные способы атак

Эксперты в области информационной безопасности прогнозируют рост использования банковских троянов в атаках на российских клиентов финансовых организаций в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По их данным, в прошлом году доля троянов в подобных атаках снизилась примерно на 10 процентных пунктов.

Причиной является повышение финансовой грамотности населения, из-за чего менее эффективными становятся атаки, основанные исключительно на социальной инженерии. Кроме того, многие банки не следуют рекомендациям регулятора по внедрению современных средств защиты.

По данным Positive Technologies, в 2023 году доля троянов среди используемого вредоносного ПО в атаках на физических лиц составила 13%. В Kaspersky и RTM Group также констатировали снижение роли банковских троянов.

В целом злоумышленники применяли вредоносное ПО более чем в половине успешных атак прошлого года. При этом выросла доля шпионских программ, загрузчиков и ПО для удаленного доступа.

По прогнозам, в 2024 году трояны вернут свои позиции, и их доля вырастет примерно на 10 процентных пунктов. Эксперты объясняют это ростом смешанных атак, сочетающих технологии и социальную инженерию. Кроме того, трояны могут действовать длительное время незаметно для жертвы.

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