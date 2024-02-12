Клиентам банка «Открытие» стали доступны инвестпродукты «ВТБ Мои Инвестиции»

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестпродуктам «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь инвестиционный счет ВТБ можно открыть в офисах банка, сообщает пресс-служба ВТБ.

По словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания ВТБ Антона Шевелева, запуск оформления продуктов брокера ВТБ в офисах «Открытия» является важным шагом на пути к интеграции банков.

Отмечается, что в отделениях «Открытия» можно открыть брокерский счет или ИИС, а также получить всю необходимую информацию о продуктах и сервисах брокера ВТБ.

«Теперь благодаря вложениям в ценные бумаги клиенты банка «Открытие» смогут диверсифицировать свой портфель и получить доход от участия в росте российского рынка. Для того чтобы инвестиционный процесс был максимально комфортным, мы предлагаем широкий спектр услуг для любых категорий инвесторов – от новичков до профессионалов», — отметил Шевелев.

По его мнению, особой популярностью среди новых клиентов будут пользоваться услуги инвестконсультирования и робота-советника, которые помогают сэкономить время инвестора на выбор активов.

Напомним, брокер ВТБ предоставляет доступ к операциям с ценными бумагами большого количества эмитентов, сложным активам, маржинальным сделкам, а также первичным размещениям.