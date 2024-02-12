Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Клиентам банка «Открытие» стали доступны инвестпродукты «ВТБ Мои Инвестиции»

Россиянам стало проще воспользоваться брокерскими услугами

close
100%
Unsplash

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестпродуктам «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь инвестиционный счет ВТБ можно открыть в офисах банка, сообщает пресс-служба ВТБ.

По словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания ВТБ Антона Шевелева, запуск оформления продуктов брокера ВТБ в офисах «Открытия» является важным шагом на пути к интеграции банков.

Отмечается, что в отделениях «Открытия» можно открыть брокерский счет или ИИС, а также получить всю необходимую информацию о продуктах и сервисах брокера ВТБ.

«Теперь благодаря вложениям в ценные бумаги клиенты банка «Открытие» смогут диверсифицировать свой портфель и получить доход от участия в росте российского рынка. Для того чтобы инвестиционный процесс был максимально комфортным, мы предлагаем широкий спектр услуг для любых категорий инвесторов – от новичков до профессионалов», — отметил Шевелев.

По его мнению, особой популярностью среди новых клиентов будут пользоваться услуги инвестконсультирования и робота-советника, которые помогают сэкономить время инвестора на выбор активов.

Напомним, брокер ВТБ предоставляет доступ к операциям с ценными бумагами большого количества эмитентов, сложным активам, маржинальным сделкам, а также первичным размещениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами