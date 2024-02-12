В популярной сети магазинов приостановлена продажа алкоголя

В Свердловской области приостановлена продажа алкоголя в сети магазинов «Светофор». Об этом сообщает издание Ura.ru.

Ограничение на продажу спиртного ввели в 64 магазинах сети по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Причиной стало отсутствие лицензии Росалкогольтабакконтроля.

Ее, в свою очередь, отозвали из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области ранее приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами.

24 января сообщалось, что в России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках при наличии необходимых лицензий.

12 декабря стало известно, что в России предложили увеличить штрафы за нелегальный оборот алкоголя. Законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения при производстве и обороте этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции был внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее в Минсельхозе поддержали идею об онлайн-продаже алкоголя.