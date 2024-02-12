Россия вошла в топ-5 стран по золотым запасам

По итогам 2023 года Россия увеличила золотые резервы на 16 тонн, до 2351 тонны. Таким образом, страна заняла 5 место в мире по объему золотого запаса, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных центральных банков.

В целом страны «Большой двадцатки» нарастили золотые резервы на 213 тонн. Больше всего золота купил Китай — 224 тонны, увеличив запас до 2236 тонн. На втором месте Австралия, резервы которой выросли на 21 тонну, до 77,5 тонны.

Третье место заняла Индия с приростом в 17 тонн и общим запасом в 804 тонны. Мексика увеличила резервы на 1 тонну, Франция — на 0,3 тонны. В итоге у них 121 и 2437 тонн золота соответственно.

Лишь Турция и Германия сократили запасы — на 60 и 2,5 тонны, оставив 726,5 и 3356 тонн. Самый большой золотой запас у США — 8133 тонны. Резервы ряда других стран, в том числе Италии и Японии, остались без изменений.

Среди развивающихся стран больше всего золота у Саудовской Аравии — 323 тонны. У Бразилии — 130 тонн, Индонезии — 79 тонн, Аргентины — 62 тонны.

До этого стало известно о том, что Россия поднялась в рейтинге по валютным резервам.

Ранее аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.