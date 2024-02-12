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В Австрии заявили о необходимости разрыва договоров с «Газпромом»

Министр Гевесслер: Вена должна выйти из договоров на поставку российского газа

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Австрийским властям необходимо подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые ранее заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. Об этом заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер, сообщает ТАСС

«Мы должны подготовить выход из договоров OMV», – сказала политик.

По ее словам, сотрудничество с российской стороной и контрактные обязательства по забору большого количества природного газа стали очередной причиной, почему доля российского газа в Австрии столь велика.

В январе представители австрийской нефтегазовой компании OMV заявили об опасности прекращения поставок российского газа в страну через Украину. По данным компании, в 2023 году российский газовый гигант «Газпром» поставил все объемы газа, оговоренные в долгосрочном контракте до 2040 года. В четвертом квартале прошлого года компания закупала 5,3 ТВт·ч топлива в месяц.

Ранее Австрия удвоила закупки российского газа.

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