Назван регион, где россияне активнее всего снимали наличные в банкоматах в 2023 году

Дальний Восток стал лидером среди российских регионов по объему снятия наличных в банкоматах в 2023 году — средний чек операции составил 51 342 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом россияне в среднем вносили в банкоматы Дальнего Востока 11 198 рублей.

«Лидерство Дальнего Востока можно объяснить близостью с границей с Китаем – здесь высокая туристическая активность по обе стороны границы, а вместе с ней, соответственно, и потребность в наличных для дальнейшего валютообмена. 83% всех операций в банкоматах на Дальнем Востоке приходится на внесения, а 17% — на снятия денег», — прокомментировали в пресс-службе банка.

На втором месте по объему снятий в банкоматах расположился Северо-Западный федеральный округ. В его составе сразу несколько крупных туристических центров (Санкт-Петербург, Мурманск, Карелия), что также может объяснить спрос на сервис банкоматов у приезжих гостей, уточнили в пресс-службе банка. Средний чек снятия денег через банкомат здесь в 2023 году – 42 025 рублей, а пополнения счета – 13 490 рублей. Согласно статистике банка, соотношение операций внесения средств к снятию в 2023 году в СЗФО составило 77% к 23%.

Третье место – у Приволжского федерального округа. Средний чек получения средств через банкоматы в ПФО – 38 167 рублей, а внесения – 10 895 рублей. 79% операций в банкоматах здесь приходится на пополнение счетов, а 21% – на снятие средств.

Банк проводил исследование в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, сколько наличной валюты осталось на руках у россиян.