Российский онлайн-ретейлер вывел на рынок новый бренд продуктов от локальных фермеров

Новый бренд «Лавка 100» представит 100 специально отобранных продуктов, созданных совместно с российскими фермерами и локальными поставщиками. Об этом сообщили пресс-службе сервиса «Яндекс Лавка», запустившего торговую марку.

В компании отметили, что под новым брендом Лавка выпустит 100 продуктов — по числу в названии марки. Среди уже поступивших в продажу в Лавки Москвы и Санкт-Петербурга можно найти редкие сыры и необычные десерты.

Это первый бренд Лавки с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса.

В «Яндекс Лавке» подчеркнули, что для создания своих марок компания тщательно выбирает партнеров, в том числе проводит физический аудит производства и качества продукции.

Дизайн упаковки товаров новой марки создан с помощью приложения Шедеврум и нейросети YandexART. Основой визуальной концепции стали ассоциации с соответствующими продуктами.

Напомним, помимо нового бренда, у сервиса есть собственная торговая марка «Из Лавки», созданная летом 2020 года. Доля продаж товаров из ее ассортимента в среднем составляет 16%, а в некоторых категориях доходит до 80%. В ассортимент продуктов бренда «Из Лавки» входит более 600 товаров — от горячего кофе до слабосоленой форели.