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Объем юаней на зарубежных счетах банков РФ упал до минимума с 2022 года

Объем юаней российских банков на счетах за рубежом упал на 25% до $6,8 млрд

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Global Look Press

Объем юаней на корреспондентских счетах российских банков за рубежом упал до минимума с июня 2022 года и составил $6,8 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

За декабрь 2023 года валюта на юаневых ностро-счетах сократилась на 25,7%, или на $2,3 млрд. Это произошло на фоне активизации выдачи банками кредитов в юанях внутри России.

По словам управляющего директора Газпромбанка Егора Сусина, в декабре банки перевели часть кредитов из «токсичных» валют в юани и частично выдали новые ссуды в китайской валюте.

«Очевидно, банки не могут привлечь достаточный объем юаней на пассивной стороне и вынуждены использовать для кредитования тот запас ликвидности, который держали на корсчетах», — отметил эксперт.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, сокращение остатков может быть связано с ужесточением политики иностранных банков-контрагентов из-за рисков вторичных санкций.

До этого была названа валюта, которая может прийти на смену доллару.

Ранее Россия поднялась в рейтинге по валютным резервам

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